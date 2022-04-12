خامنئي: المفاوضات النووية تسير بصورة جيدة وفريقنا صامد بوجه أطماع الأمريكيين

شفق نيوز/ أكد المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي، يوم الثلاثاء، أن العمل في المفاوضات النووية يسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نكثت بعهدها وباتت عالقة حاليا في طريق مسدود.

جاء ذلك خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعا مع كبار المسؤولين في ايران، في حسينية الخميني بطهران. وأضاف خامنئي، "نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات اطلاقا".

ووجه خطابه الى المسؤولين الايرانيين قائلا، "امضوا قدما في برامجكم، ولا تسمحوا للمفاوضات اذا ما توصلت الى نتائج ايجابية او نصف ايجابية او سلبية، ان تخل بأدائكم ابدا".

ولفت الى ان "العمل يسير بشكل جيد خلال المفاوضات؛ حيث ان الفريق (الايراني) المفاوض يحيط رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للامن القومي واخرين بمجريات الامور وعليه يتم اتخاذ القرارات والمضي نحو الأمام".

وصرح خامنئي ان "الوفد الايراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الان من الصمود بوجه مطامع الطرف الاخر (الولايات المتحدة الامريكية)، ونامل بان يتواصل هذا الامر". وتابع، ان "توجيه النقد الى اداء مسؤولي البلاد لا اشكال فيه، شرط ان يكون ذلك قائما على النصيحة وبعيدا عن سؤء الظن".