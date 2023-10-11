خامنئي: الكيان الصهيوني لم يعد نفسه بعد السبت.. والبيت الابيض: قلقون من ضربات حزب الله تجاه اسرائيل

شفق نيوز/ قال المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، يوم الاربعاء، إن "الكيان الصهيوني" لم يعد نفسه بعد احداث السبت الماضي، في وقت اعرب البيت الابيض عن قلقه من ضربات حزب الله تجاه إسرائيل.

وقال خامنئي على حسابه في منصة "اكس"، إن "الكيان الصهيوني لم يعد هو نفسه بعد السبت «السابع من أكتوبر". في سياق متصل، قال البيت الابيض، إنه "قلقون من ضربات حزب الله تجاه اسرائيل".

واضاف، "لا نرى مؤشرات حاليا على وجود محاولات متعمدة من أطراف أخرى لتوسيع الصراع".