خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران

شفق نيوز/ قال المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي، يوم الاربعاء، إن الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية واجب على إيران.

وأضاف، "لقد قام النظام الصهيوني المجرم والإرهابي باغتيال ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه أعد لنفسه أيضاً عقوبة قاسية".

وتابع خامنئي، "نعتبر من واجبنا أن ننتقم بدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي حدثت في أراضي الجمهورية الإسلامية".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة على حد قوله".

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب، الذي حضر هنية مراسم تنصيبه قبل اغتياله، قائلاً: "أمس رفعت يد الشهيد المنتصرة واليوم يجب أن أرفعه على كتفي لأدفنه".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، قال مصدر إيراني، إن "اغتيال هنية في إيران يستدعي رداً حتمياً".