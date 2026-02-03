خاص- البيت الأبيض يعيد ترتيب ملف سجون داعش في سوريا

مصطفى هاشم - شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن تحول جوهري في آلية التعامل مع ملف معتقلي تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال المسؤول الأميركي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تعمل حالياً مع جميع الأطراف لضمان انتقال "منظم وسلمي" لمراكز الاحتجاز إلى إدارة الحكومة السورية.

وأوضح المسؤول، أن واشنطن "تراقب الوضع عن كثب، وتعمل بنشاط مع جميع الأطراف لضمان بقاء معتقلي داعش قيد الاحتجاز"، مشدداً على أن الهدف يتمثل في تنفيذ "انتقال سلمي ومنظم لمرافق الاحتجاز إلى الحكومة السورية".

وفي ما يتعلق بالرؤية السياسية للإدارة الأميركية، أوضح المسؤول، رداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، وتعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها"، معتبراً أن هذا الالتزام يشكل "عنصراً أساسياً في رؤية الرئيس لشرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار".

وشدد مسؤول البيت الأبيض على أن "سوريا المستقرة وذات السيادة تُعد أمراً بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة"، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة ألا تتحول سوريا إلى "قاعدة للإرهاب أو أن تشكل تهديداً لجيرانها أو للعالم الأوسع".

وتحذر الدول الغربية من احتمال عودة نشاط تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، بعد سيطرة الحكومة السورية على مخيمات اعتقال مقاتلي التنظيم، في ظل تصاعد التوترات الأمنية عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مناطق عدة.

وتشير تقارير إلى فرار أعداد من عناصر التنظيم من تلك المخيمات خلال الاضطرابات الأخيرة، مع تضارب في الأرقام بشأن عددهم، بينما أعلنت دمشق إعادة اعتقال عشرات منهم.

وبالتوازي، شرعت القوات الأميركية بنقل دفعات من معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن القوات السورية، وسط مخاوف من أن يؤدي هروب عناصر ونقل آلاف آخرين إلى تنامي خطر موجة إرهابية جديدة.