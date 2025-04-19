(خاص).. وزارة الاقتصاد السورية لشفق نيوز: نتجه لتشغيل المعامل وإعادة هيكلة الشركات

شفق نيوز/ استعرض مسؤول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم السبت، خطوات الحكومة الجديدة للنهوض بهذا القطاع المهم، لاسيما من ناحية إعادة هيكلة وإلغاء بعض الشركات، فضلا عن تشغيل المعامل المتوقفة عبر طرحها للاستثمار.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن "الملف الاقتصادي، بات من أولويات الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد، حيث سعت لحزمة اجراءات لتحرير الاقتصاد السوري من القيود التي كانت مفروضة عليه، فبدأت بهيكلة بعض المؤسسات وحلت بعضها الآخر، وخاصة التي كانت عثرة في تحرير الاقتصاد وتحقيق الانفتاح".

وأضاف "كما أصدرت الإدارة السورية تعرفة جمركية ستساهم بشكل كبير بتشجيع التصنيع المحلى وتحسين الانتاج الوطني".

ولفت إلى أنه "من ناحية أخرى ومنذ تحرير سوريا، شهدت البلاد مئات الوفود الاستثمارية من رجال أعمال وشركات من مختلف الدول العربية والاجنبية، وفي إطار هذه التطورات ترى وزارة الاقتصاد أن المرحلة المقبلة تحمل بوادر تعافٍ اقتصادي حقيقي، خاصة إذ تم إزالة ملف العقوبات".

وأكد أن "الحكومة السورية تسعى لبناء بيئة اقتصادية سليمة وشفافة، قادرة على استقطاب الاستثمارات ودعم المشاريع الإنتاجية"، مضيفا "كما بدأت الوزارة بدراسة خطط لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، أو طرحها للإستثمار، لاسيما تلك التي تمثل ركيزة في الصناعات الوطنية وتوفر فرص عمل مباشرة للأيدي العاملة السورية".

واستطرد "كما تؤكد الوزارة التزامها الكامل بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ المناسب لعودة الكفاءات والأدمغة السورية، والتي ستساهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، والنهوض بالاقتصاد السوري".

وسبق لوزارة الاقتصاد السورية، وأن كشف مسؤول المكتب الإعلامي فيها، لشفق نيوز، عن ملامح خطتها لإعادة تشغيل المصانع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتضمنت هذه الرؤية ثمانية جوانب، أبرزها التوجه نحو خصخصة المنشآت والشركات الحكومية، إلى جانب التركيز على قطاع الطاقة كركيزة أساسية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير جودته، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق.