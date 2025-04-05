خاص.. قائد عسكري حوثي: إيران لم تتخلَ عنّا

شفق نيوز/ نفى اللواء العسكري الحوثي، يحيى حسن، يوم السبت، التصريحات التي أفادت بأن إيران تخلت عن الحوثيين وأمرت بسحب قواعدها العسكرية.

وكانت صحيفة التليغراف البريطانية، قد أفادت في تقرير لها نُشر الخميس الماضي، بأن إيران أمرت بسحب عناصرها العسكرية من اليمن، متخلية بذلك عن حلفائها الحوثيين، وسط تصاعد الحملة الجوية الأميركية ضد الجماعة المسلحة.

ووفقا لمسؤول إيراني رفيع، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران بدأت في تقليص دعمها لشبكة وكلائها الإقليميين التركيز على التهديدات المباشرة من واشنطن.

ورداً على هذه الأنباء، عدّ حسن، ما ورد من تقارير بهذا الشأن عارية عن الصحة، ولم يصدر أي بيان رسمي من إيران يؤكد ذلك"، مؤكداً أن "طهران مستمرة بتقديم المساعدة إلى اليمن ومحور المقاومة".

وقال القائد العسكري الحوثي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "التماسك ما يزال قوياً بين الإيرانيين والحوثيين، رغم كل الضغوط التي مرَت على الشرق الأوسط"، منوّها بأن "هناك اتصالاً حصل بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس اليمني مهدي المشاط بمناسبة عيد الفطر".

وخلص حسن، إلى القول إن "العمليات العسكرية مستمرة من قبل الحوثيين صوب الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً عدم وجود أي تفاوض أو هدنة مع الطرفين لغاية الآن، إلا إن جرى تطبيق شروط وقف إطلاق النار في غزة، من قبل إسرائيل".