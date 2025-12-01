خاص.. ترمب يرعى اتفاق سلام أفريقي والبيت الأبيض يتوعد بـ"ترحيل جماعي" للأفغان

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات صارمة تتعلق بالهجرة والأمن القومي، رداً على الهجوم الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، فيما كشف عن جدول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رعايته لاتفاق سلام أفريقي وإعلان مبادرة اقتصادية جديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن ترمب سيستضيف، يوم غد، رئيسي جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتوقيع "اتفاقيات سلام واقتصادية تاريخية" تم التوصل إليها مؤخراً، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار في القارة السمراء.

مبادرة ادخار ومناسبات وطنية

وأشارت ليفيت إلى أن ترمب سيعلن غداً من المكتب البيضاوي عن مبادرة جديدة تهدف لمنح الجيل القادم من الأميركيين "دفعة قوية في مجال المدخرات"، (في إشارة لما ورد في النص حول مبادرة الخلية/ الادخار). كما سيشارك الرئيس والسيدة الأولى في إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية، وسيحضر يوم الجمعة قرعة كأس العالم (FIFA) في مركز كينيدي.

تفاصيل هجوم واشنطن "الإرهابي"

وفي الشأن الأمني، تطرقت ليفيت بتفصيل حاد إلى "المأساة المروعة" التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، حيث تعرض اثنان من أعضاء الحرس الوطني لكمين مسلح.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة الرقيب في القوات الجوية أندرو وولف بجروح خطيرة، ومقتل المتخصصة في الجيش سارة فيكسترا، البالغة من العمر 20 عاماً.

ووصفت ليفيت المهاجم بأنه "إرهابي أجنبي" تم السماح له بدخول البلاد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتحديداً أثناء الانسحاب من أفغانستان في أيلول/ سبتمبر 2021، واصفة الانسحاب بأنه "أحد أكثر اللحظات إحراجاً في تاريخ البلاد".

إجراءات صارمة ضد المهاجرين

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحادثة دفعت إدارة ترمب لاتخاذ خطوات فورية، أبرزها:

* مراجعة ملفات الأفغان: البدء بفحص شامل لجميع الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن، مع التأكيد على ترحيل أي فرد يشكل تهديداً للأمن القومي.

* وقف الهجرة من دول "عالية المخاطر": أصدر الرئيس ترمب قراراً بوقف الهجرة مؤقتاً لمواطني دول العالم الثالث التي تصنفها الإدارة بأنها تشكل خطراً مرتفعاً.

* الترحيل الجماعي: جددت الإدارة التزامها بتنفيذ وعد ترمب الانتخابي بإجراء "عمليات ترحيل جماعي"، مؤكدة أن "أميركا لا يمكن أن تسمح للملايين من المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين بالبقاء".

واختتمت ليفيت حديثها بالتأكيد على أن ترمب يعتبر حماية الحدود والسيادة الأميركية "مسؤولية مقدسة"، مشددة على ضرورة إصلاح نظام اللجوء الذي وصفته بأنه يعاني من "احتيال واسع النطاق".