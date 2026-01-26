خاص.. الأبيض يريح واشنطن من الصخب ويرسم لوحة هادئة (فيديو+صور)

شفق نيوز- واشنطن/خاص

بين صقيع الأرقام القياسية ودفء المشاهد الإنسانية، ترسم العاصفة الشتوية "فيرن" لوحة متناقضة في الولايات المتحدة؛ فبينما تحبس العاصفة الملايين في بيوتهم وتُسكن حركة الطائرات، لم يخلُ المشهد من لحظات فرح عفوي كسر حدة البرد القارس.

تحولت سماء أميركا إلى ساحة لواحد من أكبر التحديات اللوجستية منذ سنوات، حيث سجلت البلاد يوم الاثنين، رقماً قياسياً في إلغاء الرحلات الجوية لم تشهده منذ ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وبحسب بيانات "فلايت أوير"، فقد أُلغيت أكثر من 10,000 رحلة، مما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطارات، يعيدون ترتيب حساباتهم وميزانياتهم تحت ضغط إلغاء نحو 35% من إجمالي حركة الطيران الوطنية.

هذا وتشير تقديرات الهيئات الرسمية إلى أن ما بين 140 إلى 240 مليون أمريكي (أي نحو ثلثي سكان البلاد) يقعون تحت تحذيرات الطقس الشتوي بمختلف درجاتها.

كما أعلنت نحو 24 ولاية حالة الطوارئ، بينما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلانات طوارئ فيدرالية لعدد من الولايات لضمان تدفق المساعدات السريعة.

وفي ولاية تينيسي، لم تكن المعاناة في المطارات فحسب، بل في المنازل أيضاً؛ حيث غرق نصف سكان مدينة ناشفيل في ظلام دامس بعد أن تسببت الأغصان المثقلة بالجليد في قطع خطوط الكهرباء. وفي لويزيانا، خيم الحزن بعد إعلان وفاة شخصين نتيجة البرد، في تذكير قاسٍ بأن هذه العاصفة تحمل في طياتها خطراً حقيقياً على الحياة.

أما في العاصمة واشنطن، فقد تسابقت السلطات مع الزمن لتأمين الملاجئ، وسط مخاوف من انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة ليلة الاثنين.

ورغم قسوة التحذيرات، رصد مراسل وكالة شفق نيوز في أحياء واشنطن وضواحيها وجها آخر للعاصفة، حيث خرج الأطفال ليعيدوا رسم ملامح الشوارع بكرات الثلج، بينما كان الكبار يحاولون إزالة بعض الثلوج المتراكمة أمام ممرات منازلهم والتي كانت تتراكم من جديد بسبب استمرار تساقط الثلوج لنحو 15 ساعة متواصلة.

ولم يترك الكبار الصغار وحدهم، بل شاركوهم التزلج على المنحدرات الجليدية في الحدائق العامة، محولين الشوارع الجانبية إلى "ساحات تزلج" مفتوحة.

ومن بين المشاهد الأكثر لفتة للانتباه، رصدت عدسة شفق نيوز، سيدة متقدمة في السن، كانت تتزلج برشاقة مدهشة وهي تمسك بعصاتي التزلج في يديها، مرتدية معطفا ثقيلا جعلها تبدو وكأنها في رحلة استكشافية بقلب "الإسكيمو"، بابتسامة لم تطفئها لدغات البرد.

وفي مشهد آخر طريف، استرعى انتباه المارة، شخصٌ قرر تحدي الملل بطريقة مبتكرة، حيث ربط خلف سيارته ما يشبه "الأريكة" وجلس عليها ابنه، ليجره وسط الثلوج في مشهد بدا وكأنه "سينمائي كوميدي".

بين هذه اللحظات اللطيفة والواقع المرير لانقطاع الكهرباء وإلغاء الرحلات، تبقى الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى، فبينما يستعد الأطفال لمزيد من اللعب غداً مع إغلاق المدارس، يترقب المسافرون والسلطات انقشاع هذه الغمة البيضاء لتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي.