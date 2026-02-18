البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترمب الأول في التعامل مع إيران

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرى في الدبلوماسية "الخيار الأول دائماً" في التعامل مع إيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأميركية نجحت سابقاً في "محو المنشآت النووية الإيرانية تماماً".

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، رداً على تساؤلات حول احتمالية توجيه ضربات عسكرية جديدة للبرنامج النووي الإيراني، إن "طهران ستكون حكيمة إذا اختار قادتها إبرام اتفاق مع الرئيس ترمب".

وكشفت عن حدوث "تقدم طفيف" في المحادثات التي جرت في جنيف مؤخراً، لكنها استدركت بأن الطرفين "لا يزالان بعيدين جداً" بشأن بعض القضايا الجوهرية، ممتنعة عن تحديد جدول زمني للموعد الذي قد يلجأ فيه الرئيس للخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وانتقلت ليفيت للحديث حول تطورات غزة وقوة الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار، حيث أعلنت التزام أطراف دولية بتقديم آلاف الأفراد للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية لضمان الأمن في غزة.

وأشارت إلى أن ترمب سيستضيف اجتماعاً "لمجلس السلام" غداً، لمناقشة "خطة طموحة" تتضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن "تحقيق الأمن هو الخطوة الأولى نحو الازدهار".

وفي ملف الهجرة، أكدت ليفيت عن مغادرة ما يقرب من 3 ملايين مهاجر غير شرعي للبلاد خلال العام الماضي، سواء عن طريق الترحيل أو المغادرة الطوعية، مبينة أن "هذا التوجه ساهم في خفض تكاليف الإيجارات السنوية بنحو 100 دولار وتوفير السكن للمواطنين الأميركيين".

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصف فيها النظام الإيراني بـ"غير المستقر والخطير للغاية"، فيما أشار إلى أن هذا النظام "قد يستهدف" المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى.

وجاء ذلك في منشور له على منصة "تروث سوشيال" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قال فيه: "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام دييغو غارسيا (القاعدة العسكرية في المحيط الهندي)، والمطار الواقع في فيرفورد (قاعدة جوية استراتيجية في غلوسترشاير بإنكلترا)، لصد أي هجوم محتمل من نظام غير مستقر وخطير للغاية، هجوم قد يستهدف المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى".