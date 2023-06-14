"حيرة عراقية".. هل تدفع "رافال" الفرنسية السوداني بمواجهة واشنطن؟

شفق نيوز/ كشف تقرير بريطاني يوم الأربعاء، عن "حيرة" بغداد من موقف واشنطن بشأن صفقة تعاقد محتملة لشراء طائرات "رافال" الفرنسية، وفيما بيّن ان وفداً امريكياً زار بغداد بهذا الشأن، أكد أن السوداني رفض أي تأخير لمنع العراق من شراء طائرات مقاتلة متقدمة وخصوصاً طائرات رافال".

وذكر التقرير الذي نشره موقع "تاكتيكال ريبورت" وترجمته وكالة شفق نيوز إن "صفقة طائرات رافال الفرنسية المحتملة بين باريس وبغداد، دفعت واشنطن الى ارسال مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين الى العراق من اجل الاستفسار حول القضية".

واوضح الموقع والذي يتخذ من بيروت مقرا له، ان "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد ابلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا في بغداد مؤخراً بأن الحكومة العراقية لن تقبل أي تأخير يؤدي الى منعها من شراء طائرات مقاتلة متقدمة وخصوصاً طائرات رافال".

واشار التقرير الى ان "هذا التحذير العراقي دفع وزارة الخارجية الامريكية والبنتاغون الى ارسال مسؤولين الى بغداد والاستفسار عن الامر".

وذكر التقرير بأن "رئيس اركان القوات المسلحة العراقية الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله كان تباحث مع قائد قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب الجنرال ماثيو ماكفارلين طلب العراق شراء مقاتلات متقدمة".

ولفت التقرير الى ان "السلطات العراقية تتابع محاولات فهم الاسباب التي تقف خلف اعتراض واشنطن على محاولات بغداد الحصول الى مقاتلات متطورة، والموقف الامريكي من ذلك".

كما اشار الى "العروض التي قدمتها روسيا والصين الى العراق فيما يتعلق بصفقات مقاتلات جوية محتملة".