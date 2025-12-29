"حملت رسائل تحذيرية".. الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان

شفق نيوز- بكين

أعلن الجيش الصيني، يوم الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، موجهاً تحذيراً صارماً بشأن التدخل الخارجي.

وتأتي هذه المناورات بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريح لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان.

وانفصل الحكم في الصين وتايوان منذ عام 1949، عندما أوصلت حرب أهلية الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرت قوات الحزب القومي المهزومة إلى تايوان، ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها.

وقال الكولونيل بحري شي يي، المتحدث باسم قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني، إن المناورات التي تحمل اسم الكود "مهمة العدالة 2025" تجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشرق من الجزيرة.

وأضاف أن الأنشطة ستتركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر.

بدورها، قالت القيادة في بيان نشر على منصة "وي تشات": إنه تحذير صارم ضد قوى استقلال تايوان الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.

كما فرضت بكين الأسبوع الماضي عقوبات على 20 شركة أميركية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.