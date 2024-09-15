حملة ترامب تؤكد سلامته بعد حادث إطلاق نار قرب محل تواجده

شفق نيوز/ اعلنت حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده، وفق رويترز.

وأضافت أنه لم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شخصا أطلق النار خارج نادي الغولف في منطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع ترامب في فلوريدا.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر بالشرطة؛ أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج نادي الغولف الخاص بترامب، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لم يتعرض للخطر.

وكان ترامب قد أصيب في أذنه بمحاولة اغتيال في بنسلفانيا يوم 13 تموز/يوليو الماضي.