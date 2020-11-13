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حملة ترامب تُسقط دعوى قضائية لإعادة فرز الأصوات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-13T20:02:13+0000
حملة ترامب تُسقط دعوى قضائية لإعادة فرز الأصوات

شفق نيوز/ أسقط محامو حملة ترامب دعواهم القضائية سعيا لمراجعة جميع الأصوات المُدلى بها في يوم الانتخابات، بعد أن اكتشفوا أنه لا يمكن التغلب على هامش الفوز للسباق الرئاسي في ولاية أريزونا.

وكتبت حملة ترامب، في بيان: "منذ انتهاء جلسة أمس، أدت جدولة الأصوات على مستوى الولاية إلى عدم ضرورة إصدار حكم قضائي فيما يتعلق بالناخبين الرئاسيين". وقالت إنها تريد من القاضي أن يفصل في طلباتهم لمراجعة التصويت في سباقين.

ورفعت حملة ترامب الدعوى، السبت الماضي، زاعمة أن بعض الناخبين ارتبكوا في يوم الانتخابات ويخشون عدم احتساب أصواتهم إذا صنفت آلات فرز الأصوات أصواتهم على أنها مبالغ فيها. وكانوا يسعون إلى مراجعة يدوية لأي أوراق اقتراع تم الإبلاغ عنها من قبل الجهاز على أنها "مبالغ فيها" تزعم أنها قد تؤدي إلى آلاف الأصوات للرئيس دونالد ترامب.

وخلال جلسة استماع استغرقت ست ساعات أمس، تراجع محام عن حملة ترامب عن طلبه، قائلاً للقاضي إنه لن يسعى إلا إلى مراجعة فرز الأصوات إذا تجاوز عدد الأصوات الزائدة المزعومة هامش الفوز.

في حين تحفظ القاضي على القرار. وقال محامو مقاطعة ماريكوبا وسكرتيرة ولاية أريزونا، إن الآلات وضعت علامة على 191 ورقة اقتراع باعتبارها تصويتات زائدة محتملة في السباق الرئاسي.

وتوقعت شبكة "CNN" الأمريكية يوم الخميس فوز جو بايدن في أريزونا. ولديه هامش تصويت بأكثر من 11 ألف صوت على ترامب.

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