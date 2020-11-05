حملة ترامب تقول إنها ستصدر إعلاناً مهماً الليلة

شفق نيوز/ قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستصدر إعلاناً مهماً من لاس فيغاس عاصمة ولاية نيفادا مساء اليوم.

ولم تشر الحملة لتفاصيل أكثر.

وتستمر عمليات فرز الأصوات لمعرفة الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بين، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ونشرت شبكة CNN مؤشراً عمن يتقدم في باقي الولايات:

1- أريزونا (11 صوتاً بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 86% من الأصوات (ترامب: 48.1% - بايدن: %50.5)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 42.1% - بايدن: 55.4%)

3- فلوريدا (29 صوتاً): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 49.7% - بايدن: 49.0%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.1% - بايدن 44.9%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.0% - بايدن: 50.4%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 45.4% – بايدن: 52.5%)

8- نيفادا (6 أصوات): فرز 86% من الأصوات، (ترامب: 48.7%- بايدن: 49.3%)

9- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 45.5% – بايدن: 52.6%)

10- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% - بايدن 48.7%)

11- أوهايو (18 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.3% - بايدن 45.2%)

12- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرز 89% من الأصوات (ترامب: 50.7% - بايدن: 48.1%)

13- تكساس (38 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 52.2% - بايدن: 46.3%)

14- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 44.6% - بايدن: 53.8%)

15- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.8% - بايدن: 49.4%)