حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

شفق نيوز/ رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا ”يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم“.

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

وفوض وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم الاثنين ممثلي الادعاء الاتحاديين لفتح تحقيقات في ”مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات“ وحثهم في نفس الوقت على عدم الاكتراث بالمزاعم ”الخيالية أو بعيدة الاحتمال“، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.







