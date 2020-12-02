حملة ترامب ترد على وزارة العدل بشأن عدم تزوير الإنتخابات

رد الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات المدعي العام وليام بار، الذي قال إن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الحملة في بيان: "مع كل الاحترام الواجب للمدعي العام، إلا أنه لم يكن هناك أي تحقيق فعلي من قبل وزارة العدل. لقد جمعنا أدلة كثيرة على التصويت غير القانوني في 6 ولايات على الأقل".

وأضاف الفريق القانوني أنه سيواصل "السعي وراء الحقيقة من خلال النظام القضائي والمجالس التشريعية للولايات... للتأكد من احتساب كل صوت قانوني وإلغاء الأصوات غير القانونية".

وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن".