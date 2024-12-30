حملة تبرعات لحزب الله في مرمى عقوبات اقتصادية

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الاثنين، فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات نظمها حزب الله لدعم عناصره المتضررين من تفجيرات أجهز النداء "البيجر"، التي نفذتها إسرائيل.

وقتل وأصيب الآلاف من مستخدمي أجهزة البيجر في لبنان، وأغلبهم من عناصر حزب الله، بتفجيرات استهدفت تلك الأجهزة، إلى جانب أجهزة أخرى لاسلكية، في سبتمبر الماضي.

وأعقب تلك العملية قتل إسرائيل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، بالتزامن مع بدء عمليات برية في جنوب لبنان وقصف مكثف على مناطق متفرقة، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة توقف التصعيد.

والقرار الأخير بشأن العقوبات، جاء بناءً على توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، في إطار جهود إسرائيل لتجفيف مصادر تمويل التنظيم، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

والبيان أوضح أن حملة التبرعات تمت عبر منصات تمويل جماعية، وتعتمد على بطاقات ائتمان وتحويلات بنكية، وخدمات مالية مثل "باي بال" (PayPal)، حيث تمكنت من جمع عشرات الآلاف من الدولارات.

وأشار بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن هذه الأموال "كانت تُستخدم لتعزيز قدرات حزب الله ودعم عناصره".

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نعمل على جميع الجبهات لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنعه من استعادة قدراته"، ولفت إلى أن "كل دولار لا يصل لحزب الله هو خطوة إضافية لإضعافه".

وحسب كاتس، فإن "قرار اليوم يُظهر سياسة عدم التسامح، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لتمويل الإرهاب تحت غطاء المساعدات الإنسانية ستواجه بيد حازمة لضمان أمن مواطنينا".

من جانبه، أشار رئيس المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، بول لانديس، إلى أهمية ذلك الإجراء، قائلاً: "جهودنا بالتعاون مع مجتمع الاستخبارات تركز على تعطيل البنى التحتية المالية، التي تدعم حزب الله والتنظيمات الإرهابية".

واعتبر لانديس أن العقوبات المفروضة "تمثل خطوة أخرى في منع التنظيم من التعافي وحرمانه من مصادر تمويله".