حملة بريطانية لفرض رسوم على كل ميل يخطوه مالكو السيارات الكهربائية

شفق نيوز/ دعت الحملة الخيرية للنقل العام من أجل نقل أفضل البريطانية "CBT"، وزيرة المالية راشيل ريفر، إلى فرض رسوم على سائقي السيارات الكهربائية لتجنب "الفجوة السوداء" في عائدات الوقود المفقودة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحملة اقترحت أن يتم فرض نظام الدفع لكل ميل على سائقي السيارات الكهربائية، مع إعفاء السائقين الذين اشتروا سيارات كهربائية قبل دخول الخطة حيز التنفيذ.

وتولد الرسوم المفروضة على الوقود والديزل وهما ضريبتان: ضريبة القيمة المضافة، ورسم الوقود بالسعر الثابت، نحو 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً (328 ملياراً و441 مليوناً و25 ألف دولار تقريباً)، ومن هذا المنطلق تتوقع الحملة أن ينخفض هذا الرقم مع تحول المزيد من السائقين إلى السيارات الكهربائية، مما يزيد من ضرورة مساهمتهم مالياً.

غير أن الحكومات السابقة وجدت أن فرض رسوم على كل ميل -تسعير الطرق- أمر "سام من الناحية السياسية".

من جانبها، قالت سيلفيا باريت، مديرة السياسات والحملات في الحملة الخيرية: "تواجه وزيرة المالية الجديدة فجوة اقتصادية كبيرة تلوح بالأفق".

وزعمت أن ريفيز يمكنها تجنب ذلك، بطريقة عادلة وطريقة تحظى بشعبية واسعة.

وأشارت أن قيادة المركبات الخالية من الانبعاثات يجب أن تكون أرخص من المركبات التي تلوث البيئة، غير أنها شددت على ضرورة أن يدفع مالكو السيارات الكهربائية حصة من العملية ككل.

وفي رسالة أرسلتها إلى ريفيز، قالت باريت: "يجب أن يساهم مالكو السيارات الكهربائية بشكل عادل في الضرائب المفروضة على المركبات."

ودعت إلى فرض "رسوم بسيطة" مبنية على "قراءات عداد المسافات المنتظمة".

وقالت باريت أن خطوة كهذه ستواجه انتقادات من المعارضة، إلا أنها أصرت بأن أبحاث الحملة أظهرت أن "عامة الناس يدعمون مثل هذه الخطوة."

يشار إلى أن ريفيز ستقدم السيدة أول موازنة لها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع ترجيحات تفيد ارتفاع الضرائب بشكل عام.