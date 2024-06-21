حملة اعتقالات في الأردن إثر وفاة عشرات الحجاج "غير النظاميين"

شفق نيوز/ شنت قوات الأمن الأردنية، يوم الجمعة، حملة اعتقالات، في إطار التحقيقات التي أجريت بعد وفاة عشرات الحجاج الأردنيين "غير النظاميين" في السعودية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المملكة من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 75 شخصاً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن "عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه تمت "إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم، تم توقيف بعض منهم بالفعل".

وأشار إلى أن "التحقيقات الموسعة لا تزال جارية"، مضيفا أنه "سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية".

يشار إلى أن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام بلغ 8 آلاف حاجاً.