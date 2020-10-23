حمد بن جاسم يسمي الرئيس الامريكي الجديد

شفق نيوز/ رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني عن توقعاته بشأن المرشح الذي سيفوز في سباق الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال بن جاسم أمس الخميس في سلسلة تغريدات، إن الشواهد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تشير إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز.

ونوه إلى أنه لا يستبعد العكس، وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى.

وأضاف: "مع أني لست بمتخصص في الانتخابات الأمريكية غير أني أجزم أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".

وأشار إلى أنه على يقين "بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة، لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى".

وأضاف بن جاسم في تغريدة أخرى: "فنحن ننسى أن الديمقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها".

وتابع: "لذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي، وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر".