أحمد الشرع يواصل جولاته في المنطقة ويزور قطر لأول مرة

شفق نيوز/ يجري الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، أول زيارة رسمية له إلى دولة قطر، لبحث العلاقات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الوفد السوري يرافق الرئيس الشرع في زيارته الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة ولم تتخلّ عنه".

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة سابقة أجراها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة دمشق في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث هنّأ الشرع بمناسبة "انتصار الثورة السورية" وتوليه منصب رئاسة المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري، محمد الخليفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيباني، في وقتها، التزام بلاده بمواصلة الدعم الإنساني والخدمي لسوريا، بما في ذلك مشاريع متعلقة بقطاع الكهرباء.

وشارك الشرع، قبل أيام قليلة، في منتدى انطاليا الذي عقد برعاية أردوغان، وبحضور شخصيات سياسية كبيرة في المنطقة.

وعلى إثر المنتدى، التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة الماضي، الشرع، فيما بحث الجانبان مستقبل علاقات سوريا مع العراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة