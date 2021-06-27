أحمدي نجاد ينتقد وزارة النفط الإيرانية: تسببت بمقتل المئات وخسائر بمليارات الدولارات

شفق نيوز/ انتقد الرئيس الإيراني الاسبق محمود أحمدي نجاد، يوم الاحد، إجراء لوزارة النفط في حكومة بلاده تسبب بمقتل مئات الايرانيين وخسائر بعشرة مليارات دولار، واصفاً إدارة الوزارة بأنها "غير عقلانية".

وقال نجاد في بيان تداولته وسال اعلام ايرانية، إن "قسماً كبيراً من عمال صناعة النفط، وهم من بين أفضل الكوادر الفنية والصناعية في البلاد، يطالبون بتغيير وضع عقودهم وتحسين ظروف العمل، ولدى وزارة النفط موارد هائلة متاحة تلبي مطالب هؤلاء العمال".

واضاف "الرفض غير العقلاني لهذا الطلب متجذر في التفكير الرأسمالي الذي يحكم إدارة تلك الوزارة".

وانتقد نجاد إدارة وزارة النفط، قائلاً "الإدارة من خلال إزالة بطاقات الوقود بشكل غير معقول وإعادة تفعيلها بدون تخطيط أدت إلى مقتل مئات المواطنين الأبرياء، وإلحاق الضرر بالبلاد من خلال التسبب في تهريب البنزين بأكثر من عشرة مليارات دولار".

وأعرب نجاد عن تأييده "المطالب المشروعة لعمال النفط"، محذرا المسؤولين المعنيين من أن "تجاهل احتجاجات أولئك الذين يرون كل الطرق المعتادة للتعبير عن مطالبهم موصدة، ستكون له عواقب وخيمة".

وفي اليوم السادس على التوالي يواصل العمال الإيرانيين في قطاعات النفط والغاز، الإضراب الجماعي عن العمل فيما انضم عمال عدد من الشركات الأخرى في إيران لهذا الإضراب.

وأكد العمال على استمرار الإضراب حتى تلبية مطالبهم من بينها رفع مستحقاتهم المالية ودفعهم في وقت محدد دون تأخير وتعديل فترة الإجازات.

ووصفت تقارير إيرانية إلى أن عملية الاضراب الواسعة التي تشهدها إيران من قبل العمال في قطاعات النفط والغاز لم تشهدها البلاد منذ عام 1979.