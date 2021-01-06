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أحمدي نجاد في رسالة لروحاني: إشارات لحرب مدمرة في المنطقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-06T19:18:06+0000
أحمدي نجاد في رسالة لروحاني: إشارات لحرب مدمرة في المنطقة

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني، إن التطورات حول العالم تشير إلى أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج.

وأحمدي نجاد هو الرئيس السادس للجمهورية الإسلامية في إيران، وشغل المنصب من أغسطس 2005 ولغاية العام 2013.

وقال في الرسالة: "يستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج".

وأضاف "يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، وأتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، لمنع اندلاع الحرب".

وختم أحمدي نجاد رسالته مؤكدا أنه "مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب".

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