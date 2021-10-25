حمدوك يوجه رسالة للشعب السوداني من مكان إقامته الجبرية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من الشعب التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورته.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية، على حسابها في "تويتر"، أن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب".

وكان مسؤولون سودانيون قد أكدوا فجر يوم الاثنين، إن القوات العسكرية اعتقلت ما لا يقل عن خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين، وهم أربعة وزراء بالحكومة، وعضو مدني في مجلس السيادة.

وقطع متظاهرون، صباح يوم الاثنين، طرقا في بعض شوارع الخرطوم، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، احتجاجا على اعتقال مسؤولين في السلطة التنفيذية.