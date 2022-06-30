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"حماية الأوكرانيين من أنفسهم".. زلة لسان جديدة تحرج الأمريكيين من بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-30T14:52:08+0000
"حماية الأوكرانيين من أنفسهم".. زلة لسان جديدة تحرج الأمريكيين من بايدن

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، يوم الخميس، أعرب خلالها عن نيته حماية الأوكرانيين من أنفسهم.

وقال بايدن خلال المؤتمر: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزمونهم.. أعني أن الروس لن ينتصروا".

وخلط الرئيس الأمريكي، أيضاً، بين السويد وسويسرا في حديثه خلال المؤتمر، إذ رحب بضم "فنلندا وسويسرا إلى الحلف"، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.

وفي وقت سابق في قمة الناتو الجارية في مدريد، ألقى بايدن خطابا صدم فيه المستمعين، إذ قال: "خلاصة القول إن الحلف يهدد موقعه.. يتعامل مع التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والتحديات من الجنوب"، بمعنى أن الحلف يهدد نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن)، قد أثار تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوش، خلال كلمة له بـ"معهد بوش" إن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال نصاً: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

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