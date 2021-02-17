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حماية الطفل في شمال وشرق سوريا تسلم 4 اطفال لذويهم كانوا لدى "قسد"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-17T20:48:25+0000
حماية الطفل في شمال وشرق سوريا تسلم 4 اطفال لذويهم كانوا لدى "قسد"

شفق نيوز/ أعلن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في شمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، أنه سلم أربعة أطفال إلى ذويهم، كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أعمار الأطفال الأربعة تتراوح بين 15 و16 عاماً، وقام بتسليمهم إلى ذويهم في مدينة كوباني (عين العرب)  بالتنسيق مع مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأضاف أن مكتب حماية الطفل، كان قد سلم 18 طفلاً وطفلة دون سن الـ18 من مناطق شمال وشرق سوريا ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقرتطية، على عدة دفعات إلى ذويهم خلال شهر شباط الجاري.

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