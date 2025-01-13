"حماس" وإسرائيل تتسلمان مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ كشفت وكالة "روتيرز"، يوم الاثنين، عن انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل خلال الساعات الماضية، مبينة أن قطر قامت بتسليم مسودة "نهائية" لاتفاق بهذا الشأن إلى الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع قوله إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، جاءت عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء القطري التقى بقادة "حماس"، فيما اجتمع ويتكوف بالوفد الإسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق اليوم، تفاصيل تلك المسودة أو الاتفاق الذي يتضمن مرحلتين تمتد كل واحدة منها 42 يوماً، كما أوضحت أن من النقاط العالقة، تمسك إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة شمال وشرق القطاع بعمق 2كم.

يذكر أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان وصل أمس إلى قطر لاستكمال المفاوضات.

فيما أوضح مساعدون لترامب خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار سابقاً أن الرئيس الأميركي مهتم بالهدوء في الشرق الأوسط، من أجل التركيز على القضايا الداخلية.

كما أوضحوا أن "ترامب ليس لديه رغبة في التعامل مع حرب أخرى في أيامه الأولى".

يذكر أن ما يقارب 100 إسرائيلي ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني المدمر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى أن نصفهم لقوا حتفهم.

فيما يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعضهم محكوم عليه بالسجن المؤبد.