حماس: شروط إسرائيلية جديدة أرجأت مفاوضات وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ اتهمت حركة حماس، يوم الأربعاء، إسرائيل بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي".

وأضافت حماس، أنها "أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

ويوم السبت الماضي 21 كانون الأول 2024، اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.