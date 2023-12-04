حماس تؤسس "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان وتدعو شبابها للتطوع

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس في لبنان، اليوم الاثنين، تأسيس ما أسمتها "طلائع طوفان الأقصى"، ودعت الشباب الفلسطيني للالتحاق بها، ليكونوا ضمن "طلائع المقاومة".

وقالت الحركة في بيان، تابعته وكالة شفق نيوز، إن قرارها هذا يأتي "تأكيدًا على دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، واستكمالاً لما حققته عملية (طوفان الأقصى)، في قطاع غزة".

وأكدت الحركة أن الإعلان عن تأسيس "طلائع المقاومة" جاء "انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وما قدمه من صمود وتضحيات"، مشيرة إلى أنها تهدف كذلك إلى "إشراك الرجال والشباب في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقات وقدرات أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان العلمية والفنية".

ودعت إلى مشاركة الجميع في "طلائع المقاومة" ووجهت نداء قالت فيه "يا أبناء شعبنا أيها الشباب والرجال الأبطال انضموا إلى طلائع المقاومين".