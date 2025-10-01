حماس تنفي علاقتها بأشخاص اعتقلتهم ألمانيا بتهمة استهداف إسرائيليين في برلين

شفق نيوز- برلين

أكدت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات الألمانية بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات على مصالح إسرائيلية ويهودية في برلين، لا يمتّون للحركة بصلة.

واعتبرت الحركة في بيان أن "مزاعم الاشتباه بعلاقة المعتقلين بحماس لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة للحركة والتشويش على تعاطف الشعب الألماني مع شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، وضد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا الأعزل في قطاع غزة".

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بتوقيف ثلاثة أشخاص في العاصمة برلين يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس وحيازتهم أسلحة، بهدف تنفيذ "اعتداءات دامية تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا".

وأوردت النيابة، أنه خلال توقيف من وصفتهم بأنهم "عملاء أجانب" لحماس، "تم العثور على بندقية هجومية ومسدسات وكمية كبيرة من الذخائر".

وعرّفت النيابة الرجال الثلاثة بأنهم مواطنان ألمانيان، بالإضافة إلى شخص "مولود في لبنان".

وأشار مكتب المدعي العام، في رد على استفسار وكالة "فرانس برس"، إلى أنه لم يتمكن بعد من تحديد جنسية الأخير بشكل قاطع.

وقالت النيابة إن الثلاثة عملوا "منذ صيف 2025 على الأقل" على حيازة "أسلحة نارية وذخيرة" في ألمانيا لصالح حماس.

ويوم غد الخميس سيمثل المشتبه بهم أمام قاضي تحقيق، سيبت في طلبات المدعي العام بوضعهم قيد الحجز الاحتياطي.

وتعتبر برلين من أقوى داعمي إسرائيل، التي صرح مستشارها فريدريش ميرتس، مؤخراً، بتأثر بالغ، أنه يريد "بذل كل ما في وسعه لتمكين الرجال والنساء اليهود من العيش والاحتفال والدراسة بدون خوف في جميع أنحاء ألمانيا".