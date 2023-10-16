حماس تكشف عن عدد الأسرى الاسرائيليين في غزة

شفق نيوز/ كشف متحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن عدد المختطفين في القطاع يتراوح ما بين 200 إلى 250، وأشار إلى مقتل 22 مختطفا "جراء القصف" الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة في كلمة فيديوية إن حماس لا تستطيع حصر أعداد المختطفين "بشكل دقيق لاعتبارات ميدانية وأمنية، لكننا نقدر أن العدد ما بين 200 إلى 250 أو يزيد".

وأضاف أن "كتائب القسام" لديها 200 مختطف، والبقية موزعون "بين مكونات أخرى من فصائل المقاومة أو في أماكن لا نستطيع حصرها".

وتابع أن 22 مختطفا إسرائيليا "قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة" على القطاع "دون سابق إنذار"، آخرهم "الفنان غاي أوليفيز البالغ 26 عاما وهو من سكان تل أبيب".

وقال المتحدث إن الحركة تتعامل مع المختطفين بشكل جيد، مشيرا إلى أن بحوزتها "مجموعة من جنسيات مختلفة" لم تستطع التحقق من جنسياتهم وقت الاختطاف، وقال: "هم ضيوفنا نسعى إلى حمايتهم وفي اللحظة التي تسمح فيها الظروف الميدانية سنطلق سراحهم".

وكان مئات من مسلحي حماس اقتحموا الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، حيث استهدفوا بلدات وقواعد عسكرية وحفل فني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون.

وفي المقابل، أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 ، أغلبهم مدنيون. وذلك جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.