حماس تكشف عن أسماء 3 رهائن ستفرج عنهم غداً

شفق نيوز/ أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة، أنها ستفرج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم غد السبت في قطاع غزة، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، على صفحته في "تليغرام"، إن الرهائن الذين تقرر الإفراج عنهم هم: الياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

ولم تؤكد إسرائيل بعد تلقي قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "القائمة التي سلمتها حماس بشأن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غداً تستوفي الشروط".

من جانب آخر، أكدت حماس أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيراً فلسطينياً غداً السبت.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.