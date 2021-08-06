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حماس تعلن دعمها الكامل لقصف حزب الله لإسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-06T10:58:18+0000
حماس تعلن دعمها الكامل لقصف حزب الله لإسرائيل

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن "مباركتها ودعمها الكامل" للرد الذي قام به "حزب الله" اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة لإسرائيل ردا على استهدافها للأراضي اللبنانية.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي أن "مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها".

وتابع البيان "توجهت حركة "حماس" بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".

وشددت الحركة على أن "المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".

وكان مصدر أمني لبناني، قد ذكر أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل. بحسب رويترز

وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان، قبل يومين، في رد إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.

وتبنى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الصاروخي في محيط مواقع اسرائيلية.

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