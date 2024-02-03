حماس تعلق على القصف الأمريكي للعراق وسوريا: يخدم أجندة إسرائيل

شفق نيوز/ أدانت حركة حماس، يوم السبت، بأشد العبارات القصف الأمريكي على العراق وسوريا، وفيما اعتبرته تصعيد خطير وتعدي على سيادة العراق وسوريا وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، أكدت أن هذه الضربات تخدم أجندة إسرائيل التوسعية وتغطي على جرائمه المروعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحمّلت الحركة، في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولية عن تبعات ما وصفته بـ"العدوان الغاشم" على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار، مؤكدة أن "المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة".

وأضافت أن هذا الأمر يستدعي من واشنطن مراجعة سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.