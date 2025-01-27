حماس تسلم إسرائيل قائمة بأسماء 25 رهينة

شفق نيوز/ أعلن قيادي في حركة حماس، يوم الاثنين، أن الحركة سلمت الوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة، من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق في غزة.

وأضاف القيادي، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق على التفاهمات الأخيرة بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ولا سيما ما يتعلق بالرهينة أربيل يهود.

وقال مكتب نتنياهو إنه "بعد مفاوضات حازمة وقوية بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تراجعت حركة حماس ووافقت على تنفيذ مرحلة إضافية من الإفراج عن الرهائن، والتي ستتم يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان أنه "في إطار هذه المرحلة، سيتم الإفراج عن المواطنة أربيل يهود، والجندية أجام برغر، بالإضافة إلى رهينة آخر، كما سيشهد يوم السبت المقبل إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين وفقًا للاتفاق".

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء الرهائن الـ33 الذين سيجري استكمال إطلاق سراحهم خلال ما تبقى من المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة في غزة.