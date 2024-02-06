حماس تسلم ردها إلى قطر ومصر بشأن اتفاق "الإطار"

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس، يوم الثلاثاء، تسليم ردها إلى قطر ومصر بشأن اتفاق "الإطار" حول صفقة أسرى مع إسرائيل.

وذكر بيان للحركة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "قامت قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة".

وأضافت، أنها "قد تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمنت الحركة دور في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف "العدوان الغاشم"، مشيرة الى انها "ماضية ومع كافة القوى والفصائل في الدفاع عن شعبها على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

من جهتها نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "تقوم إسرائيل بتحليل رد حماس على اتفاق إطلاق سراح المختطفين وصياغة رد رسمي".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه "في ظاهر الأمر، قالت حماس (نعم) للإطار، لكنها وضعت شروطا مستحيلة. وعلى أية حال، فإن إسرائيل لن توقف القتال. في ظل الظروف المستحيلة، فإن رد حماس يشبه الرد السلبي".