حماس ترفض مقترح باريس: لن نتنازل عن مطالبنا

شفق نيوز/ رفضت حركة حماس، يوم الثلاثاء، مسودة مقترح باريس بوقف إطلاق النار لفترة مؤقتة، معتبرته حربا نفسيا.

وقالت الحركة: إن "التسريبات حول مسودة اتفاق باريس مجرد حرب نفسية ولا تنازل عن مطالبنا".

وأضافت أنها "لن تتنازل عن وقف الحرب بشكل دائم"، مؤكدة "رفضها وقف الحرب لفترة مؤقتة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة المؤقتة في غزة إن "حركة حماس تلقت المقترح". وأضاف المسؤول أن "مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، كما يتيح إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غز"ة.

وقال المسؤول إن "مقترح باريس ينص على تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد"، مشيرا إلى أن "الاقتراح ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين".

وأضاف المصدر أن "مقترح باريس" يسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.

وقف إطلاق النار في رمضان يأتي هذا فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس أثناء إطلاق سراح الرهائن. وقال "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن".

وحذر بايدن من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة. كما أشار الرئيس الأميركي في تصريحاته إلى أن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

يذكر أن الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحماس أدت إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين، ودفعت حوالي 2,2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان القطاع، إلى حافة المجاعة.