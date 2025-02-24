"حماس" ترد على تصريحات أبو مرزوق: لا تمثلنا ومتمسكون بسلاح المقاومة

شفق نيوز/ ردت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات نائب رئيس الحركة في الخارج "موسى أبو مرزوق"، حول اعتراضه على ما خلفه هجوم "طوفان الأقصى" من دمار على قطاع غزة، بأنها تصريحات لا تمثل الحركة التي أكدت تمسكها "بسلاح المقاومة".

وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، رداً على تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية للحركة موسى أبو مرزوق، إن "الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحاً شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية".

وأضاف "التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة"، مشيراً إلى أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية".

كما أكد أن المقاومة "ستبقى بكل أشكالها حقاً مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".

وكان أبو مرزوق، قد قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه "لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه، ومن غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت".

كما اقترح أبو مرزوق في التصريحات المنسوبة إليه، أن "هناك بعض الاستعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحة الحركة في غزة (نقطة خلاف في المفاوضات مع إسرائيل) وهو موقف رفضه مسؤولون آخرون في "حماس".

ويقول المحللون إن التوصل إلى حل وسط قد يساعد الحركة وإسرائيل على تجديد الحرب. وقد قالت إسرائيل إنها تريد من حماس تفكيك قدراتها العسكرية".