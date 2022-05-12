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"حماس" ترحب بقرار البرلمان العراقي حول قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-12T10:13:25+0000
"حماس" ترحب بقرار البرلمان العراقي حول قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

اثنت حركة "حماس" على قرار البرلمان العراقي في إصدار قانون يُجرّم التطبيع مع إسرائيل، داعيةً كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاحتذاء به، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع.

وثمّنت إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال في قراءته الأولى، معتبرةً أنّ هذا الأمر "يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".

ورحّب البيان بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع "عدوّ الأمة المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها".

وانهى مجلس النواب العراقي أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع "إسرائيل"، والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

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