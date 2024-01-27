حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية

شفق نيوز/ أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم السبت، بشدّة ما وصفته "حملة التحريض" التي تسوقها إسرائيل، ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لـ"إبادة جماعية نازية".

وذكرت الحركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "آخر الاتهام الأجوف كان لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه (التواطؤ) مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، كما التحريض على وكالة (الأونروا) بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية".

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات (الكيان النازي المارق)، الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني".