حماس تدعو إلى "نفير عام" لمواجهة الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ دعت حركة حماس، السبت، إلى "النفير العام" في الضفة الغربية بسبب استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق جنين وطولكرم، حيث تتواصل عملية عسكرية إسرائيلية هناك أدت إلى دمار واسع.

وقال القيادي في حركة حماس، هارون ناصر الدين إن "الحركة تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس بالضفة الغربية نصرة لمخيم جنين ومخيم طولكرم، والتصدي لمخططات التهويد والتهجير بالضفة والقدس".

وأضاف في بيان نقله الموقع الرسمي لحماس أن "استمرار العدوان على مخيم جنين ومخيم طولكرم وعمليات الاغتيال التي شهدتها مناطق متفرقة في شمالي الضفة تعكس نازية الاحتلال ومخططاته الرامية لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضه في القدس والضفة"، وفق تعبير البيان.

وطالب القيادي في حماس "جميع الفلسطينيين بالتحرك العاجل في مختلف مناطق وجودهم، لدعم المقاومة في مخيمات طولكرم وجنين".

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف فلسطينية في شمالي الضفة الغربية، وأعلن أكثر من مرة أنه يسعى إلى ملاحقة مسلحين يخططون لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.