حماس تثمن موقف أمريكا اللاتينية وتوجه دعوة إلى العرب

شفق نيوز/ ثمنت حركة "حماس"، يوم الأربعاء، المواقف التي اتخذتها دول بأمريكا اللاتينية بقطع علاقاتها مع إسرائيل وسحب سفرائها.

وقالت حماس، في بيان، "نثمّن إعلان كلّ من جمهوريتي تشيلي وكولومبيا سحب سفرائهما من الكيان الصهيوني، احتجاجاً على العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في قطاع غزّة منذ 25 يوماً.

زأكدت أن "هذه المواقف المشرّفة سيخّلدها التاريخ في سجل تلك الدول التي ترفض العدوان وتنتصر لعدالة قضيتنا ولحقوق شعبنا في الحريّة وتقرير المصير".

وجددت حماس، "دعوتها لكل الدول في العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية المطبّعة مع الاحتلال، سحب سفرائهم وقطع علاقاتهم مع هذا الكيان النازي الفاشي، قاتل الأطفال والنساء".

وأعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فيما استدعت كل من تشيلي وكولومبيا سفيريهما من إسرائيل احتجاجا على هجومها المتواصل على غزة، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8500 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أميركا اللاتينية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين.

وبهذا اتخذت هذه الدول الأميركية اللاتينية مواقف عملية من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، الذي جاء في أعقاب هجوم كبير شنته حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.