حماس تبعث رسالة إلى ترامب: هدنة مقابل إطلاق نصف الرهائن

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، بأن حركة حماس كتبت رسالة شخصية إلى الرئيس دونالد ترامب تطلب فيها ضماناً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة ستين يوماً مقابل الإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع على مجريات المفاوضات ومسودة الرسالة، إن حماس طلبت ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار، طالما استمرت المفاوضات لإنهاء الحرب وإطلاق سراح بقية الأسرى.

كما أشار المصدر إلى أن الرسالة موجودة حالياً لدى الوسطاء القطريين، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى ترامب خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في وقت تتواصل تحذيرات ترامب المتكررة بضرورة استجابة حماس لمقترحاته قبل فوات الأوان.

وكان الرئيس الأمريكي وجه مطلع الشهر الجاري، تحذيراً صريحاً لحماس، مؤكداً أنه "لن يكون هناك تحذير آخر"، بالقول إن "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم.. ونهاية هذه الحرب". وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً".

وبعدما وجه ترامب إلى حماس ما وصفه بالإنذار الأخير، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.

وتضمن الاقتراح الأمريكي الذي سلمه المبعوث ستيف ويتكوف عبر الوسطاء إلى حركة حماس سابقاً إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين (أحياء وجثثاً) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل لوسائل إعلامية.

كما نص على إطلاق إسرائيل سراح ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".

ووفقاً للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فوراً حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة الفلسطينية بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وفقاً للمسؤول الإسرائيلي.

يذكر أنه بحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال هناك 47 محتجزاً في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصا أسروا في هجوم حماس يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

بينما أسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 64455 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق تقديرات أممية.