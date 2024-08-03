حماس تبدأ مشاورات اختيار رئيسها الجديد.. مشعل يرفض السنوار ويفضل الحيّة

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس، مساء السبت، بدء عملية اختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، في وقت رفض يحيى السنوار، تولي خالد مشعل قيادة حماس حالياً.

وذكرت الحركة، التي تدير قطاع غزة، في بيان أنها "باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة" بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وفق ما نقلته رويترز.

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث"، بأن السنوار، رفض تولي خالد مشعل قيادة حماس حالياً، مضيفة أن السنوار يفضل عضو المكتب السياسي خليل الحية لخلافة هنية.

وبينت المصادر أن يحيى السنوار يفضل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية، موضحة أن "اختيار شخصية قيادية سيكون مؤقتا حتى إجراء انتخابات داخل حماس بعد أشهر".

وقتل هنية خلال زيارته العاصمة الإيرانية، طهران، في عملية اتهمت فيها إيران إسرائيل بتنفيذها.

ولم تؤكد إسرائيل ضلوعها في مقتل هنية، إلا أنها أكدت قتل القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، ليل الثلاثاء الأربعاء، بالإضافة إلى قتل القيادي لدى حماس، محمد الضيف مؤخرا.

وتسبب مقتل هنية بالتخوف من التصعيد في المنطقة وسط تهديدات من إيران والمليشيات التي تدعمها بالرد بشن هجمات على إسرائيل، وتحضيرات أميركية دفاعية في الشرق الأوسط وسط مطالبات واشنطن باتباع الطرق الدبلوماسية للتخفيف من التوتر.