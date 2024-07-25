حلّ مجلس النواب الأردني تمهيداً لإجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أصدر الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مرسوماً ملكياً بحل مجلس النواب، تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية في شهر أيلول المقبل.

وجاء في المرسوم الذي نشره الديوان الملكي على موقعه الرسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل يوماً للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين في تاريخ الأردن.