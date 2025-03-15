حل "لغز" انفجار اللاذقية.. بائع خردة فكك صاروخاً

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني السوري، يوم السبت، أن الانفجار الذي حدث حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، نجم عن تفكيك صاروخ من قبل شخص يعمل في بيع الخردة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقال الدفاع المدني، في حصيلة أولية، أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، مع وجود أشخاص عالقين تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوابق، فيما سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع لبدء عمليات الإجلاء والإنقاذ.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع السبت في مدينة اللاذقية هو "حادث" نجم عن مخلفات حربية.

وأوضح المرصد أن الانفجار في اللاذقية "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله". وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن انفجاراً ضخماً هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

ونبهت وزارة الصحة السورية، بحسب وسائل إعلام، إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة الانفجار.

وذكر الدفاع المدني، أن فرق الطوارئ التابعة له توجهت إلى مكان الانفجار، فيما أكدت قناة "الإخبارية السورية" سقوط ضحايا.