حل جميع الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

شفق نيوز/ اتفقت قادة الفصائل العسكرية السورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

جاء ذلك عقب اجتماع جمع الطرفين بحسب ما أعلنته إدارة العمليات العسكرية السورية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة والبدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.