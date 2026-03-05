حلف الأطلسي: من الصعب تقييم كيف سينتهي الوضع في إيران

شفق نيوز - بروكسل

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، يوم الخميس، إنه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع في إيران مع استمرار الصراع العسكري بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال روته في مؤتمر صحفي عقده اليومة في بروكسل، إن الولايات المتحدة كانت ستجد صعوبة في شن هذه الحملة ضد إيران من دون الحلفاء الأوروبيين"، معربا عن دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب "للقضاء على القدرات النووية والصاروخية لإيران".

وبما يتعلق بمصير النظام الايراني في ظل الهجمات التي تشنها أميركا واسرائيل، قال الأمين العام للتحالف، إنه "من الصعب تقييم كيف سينتهي الوضع في إيران، ولكن يجب التأكد من أن إيران لم تعد تشكل تهديدا".

وتابع روته بالقول، إن إيران كانت على وشك الحصول على قدرات نووية وهذا الأمر يشكل خطرا على إسرائيل، معتبرا أن الولايات المتحدة هي الضامن لعدم اندلاع حرب نووية.