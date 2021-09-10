حكومة لبنانية جديدة على وقع دموع وأول نبأ مؤسف: لا اموال لاستمرار دعم السلع

شفق نيوز/ اعلن في لبنان تشكيل حكومة جديدة بعد شهور طويلة من المفاوضات والمماطلة والمناكفات السياسية في بلد يعاني من أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه.

وجاء اعلان تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، بينهم سيدة واحدة فقط هي وزير التنمية الإدارية نجلا رياشي، بعد مرور 13 شهرا على لبنان وهو في ظل حكومة تصريف اعمال منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد ايام على تفجير ميناء بيروت في الرابع من اغسطس/ىب العام 2020.

وشهد البلد منذ ذلك الوقت انهيارا متسارعا على الصعيد الاقتصادي -المعيشي، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء في بعض المراحل الى نحو 23 ألف ليرة بعدما ظل طوال نحو 30 سنة، يعادل 1500 ليرة فقط. وادى ذلك الى تضخم كبير في الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الحيوية كالادوية والغذاء والوقود.

ووقع الرئيسان الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجه بعدها ميقاتي كلمة غير مكتوبة للصحافيين، دمعت خلالها عيناه تأثرا وهو يتحدث عن الوضع المعيشي المأساوي الذي يواجهه اللبنانيون.

ووجه ميقاتي تحية الى سلفه دياب "على ما قام به في المرحلة السابقة الصعبة"، وقال انه كلمته ستكون من القلب ولم يتمكن من إخفاء تأثره ومشاعره وعينيه الدامعتين وهو يقول "الأم الدمعة في عينيها وحبّة بانادول لا يمكن أن تشتري والوضع صعب ويجب أن نضع يدنا في يد بعضنا ولا شيء كاملا ولكن نؤكد أننا سنكون فريق عمل بيد واحدة وسنعمل بأمل وعزم".

وقال ميقاتي "لنترك السياسة جانباً ونريد العمل وورشة العمل ستكون لتأمين الحد الأدنى المطلوب للناس، وسنعمل بمبدأ وطني ولسنا مع فئة ضد فئة ولن أفوّت فرصة لدقّ أبواب العالم العربي ويجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي الى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر".

واشار ميقاتي الى ان "الناس شبعت من الكلام ومن الوعود وأتعهّد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها" المقررة في الربيع المقبل.

وفي تلميح واضح الى وجهة الحكومة الجديدة بتطبيق "الإصلاحات" التي حددها صندوق النقد الدولي لها لتقديم القروض المالية لها، بما في ذلك تسريع اجراءات رفع الدعم عن السلع الحيوية، قال ميقاتي "هناك خطوات ستقوم بها الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ البلد وفي ما يتعلق برفع الدعم (نحن منشفين) ولا رغبة لدينا برفع الدعم، لكن لا أموال للاستمرار به".

ولم يتبق اي وزير من حكومة دياب الراحلة، وكل الوزراء في حكومة ميقاتي، هو جدد. ومن ابرز الوزراء ووزير الداخلية بسام مولوي، ووزير الإقتصاد امين سلام، ووزير المالية يوسف خليل، ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، ووزير الاعلام جورج قرداحي الذي كان يقدم برنامج التسلية التلفزيوني الشهير "من سيربح المليون".