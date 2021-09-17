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حكومة طالبان تواجه "مشكلات فنية" في صرف رواتب الموظفين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-17T05:55:13+0000
حكومة طالبان تواجه "مشكلات فنية" في صرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية، إن حكومة أفغانستان تعكف على حل سلسلة من المشكلات التي تعوق سداد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الجديدة لطالبان صعوبات لتنشيط الاقتصاد المتعثر.

وحتى قبل سيطرة الحركة على كابول في شهر أغسطس/ آب الماضي، قال العديد من العاملين في القطاع العام إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أسابيع، وفي ظل فرض البنوك قيودا صارمة على السحب النقدي، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يواجه الكثيرون ظروفا معيشية صعبة.

وأوضحت الوزارة أن ”مشكلات فنية“ أدت إلى تأخر سداد الرواتب، لكن أطقما متخصصة تعكف على حل المشكلات الخاصة بالرواتب بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أنه ”بمقدور موظفي الإدارة العامة المحترمين مواصلة عملهم دون قلق من أي نوع“.

وخلا البيان من أي تفاصيل إضافية، ولم يتضح الموعد المحتمل لسداد الرواتب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكابد فيه حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان نقصا شديدا في السيولة، بينما ما زال أكثر من تسعة مليارات دولار من الاحتياطيات المُحتفظ بها خارج البلاد محظور الوصول إليها.

وحذر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أن أفغانستان تواجه ”أزمة إنسانية تلوح في الأفق“، لكن تمويله للبلاد يظل معلقا.

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